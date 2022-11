Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El otro Gordo o el otro Niño

Algunos marbellíes van a tener este año dos oportunidades de que les toque la lotería típica de las navidades. Puede ser el Gordo o la del Niño. Más bien será este segundo. Para eso es necesario tener un décimo, un boleto, una participación. Como ocurre con los sorteos del 22 de diciembre y del 6 de enero. ¿Qué es en este caso? Un puesto en la lista de demandantes de vivienda del municipio. Algunos ya lo tendrán, o sea, ya estarán apuntados. Los que no, ya saben. Hay para todos los gustos: de renta o en propiedad; en sitios diferentes; de nueva construcción o reformadas para la ocasión. Y una aclaración: esto no es “yo me apunto y que salga lo que sea”. No. Hay que especificar a qué sorteo. Igual que en la Lotería vamos; que uno compra o para Navidad o para Reyes. No parece tan difícil.