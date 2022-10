Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Novedades en la normalidad

Se recuperó la normalidad en Semana Santa, se recuperó la normalidad en San Bernabé, se recuperó la normalidad en verano y se recupera la normalidad en San Pedro Alcántara. Falta, para completar el círculo, la Navidad y que sean Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente los que paseen con los demás viéndolos recorrer las calles que al contrario. Todo llegará. Pero ¡Viva San Pedro!, que nos desviamos del asunto. No hubo ni feria ni procesión en 2020. El pasado año, el Santo Patrón volvió a salir por las calles, con alguna restricción sobre el papel, y se dispuso un pequeño recinto con las atracciones. Completan el quinteto de años sin feria 1936, 1937 y 1938. Esta vez vuelve todo a como era. Incluso mejor que era. Con ese recinto ferial permanente, con ese gran recinto ferial permanente de La Caridad. Aunque no se acostumbren al nombre, que el Ayuntamiento lo quiere cambiar. Cuantas menos reminiscencias de tiempos ha, mejor, deducimos. También hay alguna novedad en la procesión, por cierto. Se lo contamos en un minuto, mientras se empiezan a arreglar para la ocasión. No parece tan difícil.