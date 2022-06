Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Nos alegramos con muy poco

Ayer se vivió uno de esos momentos que son importantes en cualquier ciudad y más aun en Marbella por su historia reciente. Empezó, o más bien se presentó, el comienzo de la obra del que será su cuarto centro de salud. Cabe aquí una reflexión que creemos significativa: tan malos hechos relatan esos renglones de lo ocurrido en los últimos años en el municipio que celebramos que dentro de un año -si los plazos, por una vez, se cumplen- tendremos cuatro ambulatorios cuando deberíamos disponer ya, no de cinco, sino de seis, o por lo menos que éste último estuviera proyectado, al haber sobrepasado los 150.000 habitantes. Fue tal esa alegría que decimos que al acto le sobró el final; bien en buen lógica la presencia y declaraciones de la alcaldesa y el delegado provincial de Salud, no tanto las manifestaciones de una portavoz vecinal, de afinidad política sabida por todos. Le restó quizá al momento esa importancia que tenía. No parece tan difícil.