Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Menos mal que llovió en marzo

Tenía pinta de que sería malo y así ha sido. Este balance no tiene nada de positivo. Y es más preocupante de lo que parece, como apuntaba hace unas semanas el consejero delegado de Acosol, Carlos Cañavate. Llueve cada vez menos y hacen falta medidas para contrarrestar la falta de agua. Y eso que se despidió el año hidrológico con alguna precipitación el pasado viernes. Como si la meteorología quisiera darle un toque cómico a esta obra dramática. Un lustro lleva ya bajando consecutivamente el agua recogida en los pluviómetros de Marbella. Y eso que en marzo cayó una buena, recordarán. De hecho, es como si hubiera habido dos años hidrológicos en uno: ese mes por un lado y los otros once por el otro. Y las temperaturas, pues al revés; cada vez más altas. Siguiendo el guión del cambio climático, vamos. Nada nuevo que descubrir; mucho por corregir. No parece tan difícil.