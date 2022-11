Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Mejor haber cambiado el Pleno

Esta mañana, como todos los últimos viernes de mes, o casi todos, hay Pleno en el Ayuntamiento de Marbella. Y se prevé calentito. Porque saldrá el tema del caso del marido de la alcaldesa en la Audiencia Provincial y todas las derivaciones que está teniendo. Denlo por hecho. Es una sesión que bien podría haberse adelantado o retrasado para no haber tenido que cambiar de fecha los actos por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres que es hoy. Es el segundo año seguido que, digámoslo así, ocurre algo extraño en torno a la efeméride. Así que el tradicional manifiesto se leyó ayer. Con un mensaje más que claro: hay que estar unidos en esto. La pregunta, teniendo en cuenta el actual escenario, es: ¿serán capaces? Los partidos, decimos, por si no se entiende. En la Mesa Local de Seguimiento parece serlo y ahí están los consiguientes resultados. No parece tan difícil.