Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Más espigones y algunos cambios en el discurso

Salvo las anunciadas cartas que cada semana ha mandado la alcaldesa de Marbella a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, invitándola a venir a la ciudad, poco más se ha sabido de los famosos y requeridos espigones durante los meses fuertes del verano. Pero ha sido llegar mitad de septiembre y ya están aquí. Con polémica. La misma. Los discursos son casi idénticos a los de final de junio cuando aquello de la demolición del paseo marítimo entre La Venus y El Ancón. Casi idénticos porque en el del Gobierno, en el del grupo del PSOE en el Senado, se atisbó anteayer un pequeño cambio: esa vinculación que hacían en el Ministerio entre el paseo y los espigones de esas playas desapareció del discurso: “dos líneas diferenciadas” fueron las palabras textuales del senador socialista que se pronunció al respecto de la moción planteada por el PP. Y no es que esto siempre haya sido así, porque hasta ese momento, ningún miembro del Ejecutivo central había salido a explicar que una cosa no influía en la otra. Claro que tampoco lo dijeron expresamente. Y siguieron aludiendo a esa necesidad urgente de demoler una construcción que lleva en pie más de 30 años, cuando en la propuesta inicial no aparecía en renglón alguno. Vamos, que ya no es tanta condición sine qua non, pero ahí está el recordatorio. No parece tan difícil.