Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Marbella Cuida también vuelve a la normalidad

Estamos este inicio de semana con parte de nuestra atención en Londres donde se celebra la World Travel Market -y parece que con buenas conclusiones según escucharemos en unos minutos- que ha vuelto a desarrollarse con normalidad tras haber pasado las restricciones de la pandemia. También vuelve, volverá en algo más de dos semanas, como antes, un encuentro, de ámbito precisamente sanitario, o saludable, afinando un poco más. Es el Marbella Cuida, que cumple su cuarta edición con una en la mitad, la de 2020 que no se celebró, como casi nada en la ciudad. Y retorna enarbolando cinco años después la misma bandera, la de ser único en España. No, no es que no haya un congreso sobre salud en algún otro sitio; por supuesto que los hay. Pero no tal y como está pensado éste según presumen sus organizadores. Lejos de ser muy técnico, para profesionales, está enfocado para el público en general, que al final, es el que cuida de su cuerpo. Bueno, el que quiere hacerlo, claro. No parece tan difícil.