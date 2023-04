Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Contra la mala memoria, por el bien de la ciudad

Oficialmente son un tercio. Pero en la realidad son más. Y esto que ocurre con tantas cosas, en este caso no es baladí porque perjudica a la ciudad, aunque sea poco. El padrón refleja que hay casi 50.000 habitantes extranjeros en Marbella. Pero esos más que se sabe que hay -unos, como poco 2.000- se traducen en menos dinero para las arcas públicas porque no constan. El Estado aporta ciertas cantidades a los municipios en función de sus habitantes de hecho, aclaramos. ¿Y por qué no constan? Pues porque algunos tienen que renovar su empadronamiento y no lo hacen, en la mayoría de los casos, creen en el Consistorio, debido a un simple olvido. Así que lo suyo es tratar de que lo recuerden, con alguna fórmula, por ejemplo, que emplean otros ayuntamientos. Es verdad que no hay remedio infalible. Si uno tiene mala memoria, tiene mala memoria, pero cuantos más recordatorios se les pueda hacer, mejor. Por el bien de la propia ciudad y del propio ayuntamiento. No parece tan difícil.