Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El lastre de la movilidad en Marbella

Marbella sigue preparándose para la que se le viene encima. Viendo cómo está la ciudad sin haber entrado siquiera en la segunda quincena de junio, recordando la actividad que ya tenía incluso en mayo, sectores relacionados directamente con el turismo con el del taxi se reorganizan para optimizar su servicio, estableciendo una prelación. Claro que según explican sus responsables -el nuevo presidente de Taxisol que en realidad no es nuevo, sino que vuelve a serlo tras haberlo sido antes- no todo está en su mano; solo con esa cantidad de visitantes que decimos que ya están por aquí ha salido a la luz la dificultad que hay para circular por buena parte del término municipal a determinadas horas. Entre que la Nacional 340/A-7 hace mucho que se quedó pequeña y que las entradas al casco urbano, a los cascos urbanos, siguen acusando la mala planificación hecha en su momento, llegadas las nueve de la mañana, las dos del mediodía, o las seis de la tarde, trayectos que deberían recorrerse en no más de diez minutos, se alargan hasta más de media hora. Y eso perjudica el servicio y la rentabilidad de los conductores. No parece tan difícil.