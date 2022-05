Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Iniciativas que vinieron para quedarse con la pandemia

No es nuevo, ni mucho menos, eso de que la pandemia nos ha traído cosas a nuestras vidas que quizá sean para siempre. Aquí en Marbella tenemos hoy un ejemplo. Porque no es que no hubiera antes del maldito bicho campañas para incentivar las compras en las tiendas de los centros urbanos, del casco antiguo de la ciudad en este caso. Las había, sí, pero ahora son más habituales. Y evolucionan conforme se suceden. Siguiendo con el ejemplo, la que viene ahora es uno muy bueno; un híbrido entre dos de 2021: en la misma época que hace un año y con el mismo contenido que la desarrollada en octubre, cogiendo de cada una lo mejor y dejando a un lado lo que no funcionó. Dos rápidos apuntes más: uno, la empresa, que por cierto es la misma que las dos campañas anteriores, ensalzó ayer públicamente la iniciativa del Ayuntamiento, desmereciendo a otros ; y dos, a quien corresponda: no estaría mal que comprar en el casco antiguo no fuera más caro, al menos en algunos comercios, que en unos famosos grandes almacenes. Esto constatado con datos concretos. No parece tan difícil.