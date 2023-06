Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Huelga y refuerzo en el mismo día

Llevamos ya la mitad del nuevo paro parcial en el servicio de autobuses en Marbella y parte de la Costa del Sol. Ha empezado a las seis de la mañana y le queda aun hasta las once. Esta tercera jornada de las seis programadas inicialmente tiene su aquel al coincidir con San Bernabé. ¿Qué tiene que ver? Que no deja de ser curioso que haya menos servicios por la mañana en los horarios acordados de la huelga, y luego por la tarde se refuercen respecto a lo habitual, aunque sea sólo para llevar y traer a la gente del recinto ferial. Después está el paro en sí, que tiene pinta de que cumplirá las otras tres jornadas inicialmente programadas porque lejos de ponerse de acuerdo las partes, ya es que ni se sientan a negociar. Los trabajadores, el presidente del comité de empresa dice que Avanza no quiere reunirse y ésta dice que eso es mentira. O a medias. Que sí lo hace pero no en el actual escenario. No parece tan difícil.