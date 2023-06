Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Hay números que no engañan

Han tardado en conocerse los datos de afiliaciones a la Seguridad Social. No aparecían en los días de cada mes que suelen estar listos, como si se resistieran a mostrar una nueva evidencia de que las cosas en Marbella no van tan mal. Pero no seamos mal pensados, que tampoco es que el municipio tenga tanta importancia a nivel nacional. O sí. Quien sabe. El caso es que una vez que han salido a la luz, pues eso: un nuevo mejor dato histórico relacionado con el sector productivo, con la economía, con el empleo. No había habido tantos cotizantes como ahora, desde abril pasado. La evolución es tal, que el delegado de Empleo en funciones del Ayuntamiento envida fuerte a la grande: en verano bajará la cifra del desempleo de la barrera de los 8.000. Y recadito, pero de buen rollo: los autónomos no han parado de aumentar desde hace seis años. No parece tan difícil.