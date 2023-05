Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Ganadores, perdedores, sorpresas y un ascensor

Pudo el aval de la gestión con la polémica por el hijastro de la alcaldesa. Habían sido grosso modo y como destacamos un par de veces en precampaña y en campaña, las armas de populares por un lado y gran parte del resto de formaciones por el otro. Acabó una noche electoral ayer de una forma casi calcada a como lo hizo en 2019, con el PP en un ascensor que le subía del 13 al 14 y le bajaba del 14 al 13 en los últimos porcentajes del escrutinio. Hace cuatro años, Ángeles Muñoz esperó al término completo del recuento para manifestarse. Pero ayer no; seguramente sin la confianza de que en lo poco que quedaba por contabilizarse pudiera subir el elevador en el que estaba metida. Es una de las ganadoras de la noche, o es uno, el PP, d ellos ganadores de la noche. Los otros dos, sin duda, VOX con sus dos concejales viniendo de cero, y OSP que lejos de lo que los pronósticos en forma de corrillos decían, no sólo no pierde sino que tendrá un tercer edil. Y entre los perdedores, sobre todo el PSOE, que lo reconoció con una declaración de su líder en las que parecía amagar sin terminar de pegar. Pierde Marbella más que el partido, dijo, al tiempo que felicitaba a los populares. No parece tan difícil.