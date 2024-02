NO PARECE TAN DIFÍCIL. El folletín de las urbanizaciones de Marbella

Las urbanizaciones de Marbella dan para una serie. Entre todas las que hay, lo aisladas que están algunas porque se hicieron como se hicieron, y las carencias que presentan otras que no se han renovado en 60 años, hay material de sobra.

Y podría titularse el folletín con ese epígrafe que aparece hoy otra vez por aquí de “Por increíble que parezca”. Porque, que se sepa, en comparación no son muchas, pero que haya, contadas, cuatro, entre todo el municipio que tengan fosas sépticas y no una red de saneamiento en condiciones, en pleno 2024, en un sitio como éste, pues casi no tiene ni calificativo.

Son sitios además en los que buena parte de sus moradores son los que componen el turismo residencial, tan importante para la ciudad. Incomprensible.

El Ayuntamiento se ha puesto a ello, bajo la fórmula de la colaboración público-privada, ese tándem que han escuchado tantas veces desde hace tanto tiempo como el mejor para, en líneas generales, avanzar.

No parece tan difícil.