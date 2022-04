Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Los espigones y las competencias

Han descansado en Semana Santa pero una vez pasada la festividad, ya están aquí de nuevo los espigones dando guerra. Aunque en realidad siguen parados. Aun no están en marcha. Lo estarán de manera urgente, dijo el Gobierno central hace tres días. Lo manifestó públicamente el secretario de Estado de Medio Ambiente después, aseguró ayer la alcaldesa de Marbella, de que en una reunión previa con ella y responsables de otros ayuntamientos de la provincia, no le diera plazos siquiera aproximados. Más allá de esta anécdota, el tema es el de siempre: hacen falta los espigones para que los temporales no destrocen el litoral; o no lo hagan tanto. Y si es necesario, repitió ayer la regidora, el Ayuntamiento los hace. Total, ya se ha gastado en regenerar las playas estos años más dinero de lo que cuestan los diques. Se empieza a convertir en algo más que excepcional eso de que las administraciones locales asuman competencias de las superiores, para lo que necesitan de su autorización, que no es el caso de momento, por cierto. La pregunta es si esto, de pasar a ser más habitual, es bueno o no. No parece tan difícil.