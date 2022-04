Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. El empleo resurge en Marbella

14 años hacía que el paro en marzo no daba unas cifras tan buenas como las del pasado mes en Marbella. Ha empezado esta semana pre vacacional con muy buen pie. Ayer conocíamos lo bien que a priori van a estar los hoteles y hoy sabemos que hay, escuchen bien, 6.000 marbellíes menos sin empleo que hace justo un año, 6.000 vecinos que disfrutarán mucho mejor de los días festivos que vienen por delante. La Semana Santa dará además otro empujón añadido al trabajo en el municipio, con la diferencia esta vez respecto a años anteriores, que quizá los contratos de refuerzo que se firmen puedan alargarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque la estacionalidad se está rompiendo, como demuestra, o esta es al menos la tesis de la delegación municipal de Empleo, la buena ocupación hotelera registrada en febrero, de la que también hablábamos ayer. Lo que no cambia es quién contrata más. Quien o qué. El sector servicios a la cabeza, sacando mucha distancia a la construcción que a su vez está muy por encima de la industria y la agricultura, que además ve reducido el número. Es lo único que ha caído o que está peor en marzo que antes. No parece tan difícil.