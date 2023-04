Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Dos datos que juntos se entienden mejor

La patronal hotelera de la Costa del Sol ha refrendado o confirmado sin quererlo algo que la Delegación de Turismo de Marbella había dicho ya en alguna ocasión recientemente; en estos micrófonos lo habrán escuchado sin ir más lejos hace un par de semanas: calidad por encima de cantidad, visitantes, clientes de alto poder adquisitivo. Los que estaban llegando a la ciudad y por los que se empieza a apostar en el Ayuntamiento. ¿Por qué lo ha refrendado o confirmado? Porque en el balance-previsión que ha hecho sobre abril se reflejan, entre otros, dos datos: uno es que Marbella no está entre las cinco primeras localidades de la provincia en cuanto a ocupación; el otro es que lo que recibe cada hotel por cada cliente alojado, que es un indicador más que deberíamos apuntar en algún lado porque tiene pinta de que lo vamos a empezar a escuchar o leer con asiduidad. Se llama exactamente Impacto Bruto por Cliente Alojado. ¿Y qué pasa con él? Pues que supera en mucho al de la media de la provincia y en casi el 100% al segundo. Dos datos que juntos, se entienden mejor. Los hoteles no están tan llenos como en otros municipios, pero los clientes son más rentables porque tienen más que gastar. No parece tan difícil.