Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Derechos y perjuicios

Éramos pocos. No hace falta acabar el dicho. A la circulación, a la movilidad que es como ahora queda mejor llamarlo, no le hacía falta otra cosa por estos lares que una huelga de los autobuses, para que, el que lo tenga, coja un coche que a lo mejor no saca habitualmente a la calle, y el que no lo tenga, tire de taxi, o VTC. El resultado es el mismo: más coches en una vía ya insuficiente en condiciones normales. Esto es una simple descripción, ¡ojo! No vayan a malinterpretarlo. Por supuesto que los empleados tienen derecho a la protesta. Faltaría más. Además, es un primer aviso. Paros en seis días y en unas horas que digamos que no afecta demasiado al movimiento de la ciudad. Lo hacen así porque no quieren perjudicar a los usuarios, dicen. Pues a unos no, pero a otros en algo sí. Coinciden los trabajadores y la empresa en querer llegar a un acuerdo antes de la primera jornada fijada en el calendario. Claro que para eso, ambos esperan que ceda el otro. El problema está en que no coinciden en señalar el punto de discordia. Todo ello con la vista puesta en los meses que tenemos por delante, con la previsión que hay este año. No parece tan difícil.