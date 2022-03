Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Daños graves y leves

Los hoteles de Marbella aguantan de momento el tipo. Los bares y locales de hostelería empiezan a flaquear. La construcción está como la meteorología: en aviso naranja que oscurecerá a rojo si la situación sigue así una semana más. Es el sector que peor lo está pasando desde hace una semana en Marbella, con el agravante de que ya había empezado a tener dificultades porque hace meses que el precio de los materiales se había encarecido: entre un 30 y un 50%. Esa pérdida ya la habían asumido; pero la que se les viene encima, no. Y el problema es que, no hay ni que decirlo, la ciudad depende mucho del ladrillo, empezando por todos los puestos de trabajo que genera. Con el sector servicios, la cosa está en la cercanía de la Semana Santa. A ver si ahora que la pandemia estaba dejando paso a las procesiones, la falta de cerveza en los bares va a hacer que no haya gente en las calles para verlas. De momento, no hay cancelaciones en las reservas. No parece tan difícil.