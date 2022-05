Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Las complicaciones de la videovigilancia

Las cámaras de videovigilancia de San Pedro Alcántara parecen estar condenadas a vivir al lado de las complicaciones. Porque ni estando aprobado y en marcha el proyecto se las han quitado de encima. Primero fue, lo recordarán porque generó las críticas sobre todo de Opción Sampedreña, que quedaron fuera de la segunda fase de la instalación porque no había necesidad de colocarlas a tenor de los índices de delincuencia de la zona. Ahora iremos por cierto con cómo se ha sorteado ese obstáculo. ¿Qué complicación ha relevado a ésa? Que hay cuatro tipos diferente de dispositivos -cuando hasta ahora eran dos- con el añadido de que el que lo explica no lo tiene claro, o el que o la que lo explicó, no lo tenía claro. Volviendo a las cámaras en sí: no se podían justificar por la delincuencia registrada, pero sí por algo tan aparentemente subjetivo como “problemas de convivencia”. No parece tan difícil.