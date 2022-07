Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Competencias y meteorología

Que las comunidades autónomas tengan transferidas las competencias en Educación facilita que cada una pueda acondicionar los colegios de su territorio conforme a la meteorología propia de cada lugar. ¿Por qué lo decimos? Porque ahora que el Ayuntamiento está haciendo esos pequeños trabajos de cada verano en los colegios, aprovechando que no hay clases para no entorpecer, surge la necesidad, acrecentada por el cambio climático, de aclimatar las clases, las aulas, las estancias de los centros. Y eso no lo puede hacer el Consistorio. No vale aquí lo de asumir la responsabilidad, vestida de competencia, de la Junta de Andalucía, que, como puede hacerlo, debería acondicionarlos. Sólo hay que pasar unos minutitos dentro de un colegio. Si lo hacen por cierto en alguno en concreto, se darán cuenta de que la necesidad es mucho mayor que poner aire acondicionado. No parece tan difícil.