Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Círculo cerrado

Se cerró el círculo. Entre el martes y el miércoles hemos dado una vuelta completa y conforme han ido pasando los grados, la normalidad se ido reponiendo en Marbella. Que sea por mucho tiempo, que se dice siempre. Primero fue la Semana Santa, después San Bernabé, le siguió San Pedro y quedaba la Navidad, sobre todo, el momento quizá más esperado por los niños y uno de los preferidos también de los no tan pequeños: la cabalgata de los Reyes Magos. Volverán a pasear como siempre. Ellos, mientras el público los espera, quieto, en la calle. Al contrario que los dos años anteriores en que nos intercambiamos los papeles; en 2020 obligados por el peligro; en 2021, prevenidos por los rescoldos del virus. Y para darle un plus añadido a esta vuelta a lo de antes, habrá alguna sorpresa y unos pequeños cambios en los espectáculos lumínicos, esos que desde hace años están también a la cabeza de los preferidos. No parece tan difícil.