Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Cierta desilusión por todo lo que se esperaba

Bien pero no tanto como se esperaba. Sensación agridulce. Podría ser el resumen del primero de los muchos balances sobre cómo ha ido el verano que van a llegar las próximas fechas. Éste es el de los alojamientos turísticos, esos que terminaron de coger un sitio preferente, si es que no lo ocupaban ya, recuerden, con la pandemia. La gente buscaba lugares tranquilos y apartados en los que pasar sus vacaciones. El verano ha ido bien, decíamos, pero como las previsiones apuntaban tan alto, no haber alcanzado esa cima se ha traducido en cierta desilusión. En la parte buena tenemos lo de casi siempre; que dentro de lo malo, o de lo no tan bueno, Marbella sigue a la cabeza. Y en consonancia con esa política de preferir la calidad que la cantidad por la que apuesta el Ayuntamiento, es como si el mercado se hubiera querido aliar con él: es la mejor en esos alquileres reservados solo para unos pocos que además provienen de una zona concreta. No parece tan difícil.