Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. La campaña del incendio

Transcurridas 41 horas del incendio de Pujerra, ya hay un listado de cosas nuevas que hemos aprendido. Todos sabemos ya qué es una inversión térmica, concepto que seguramente la mayoría de nosotros no habíamos escuchado en la vida y que sobre todo ayer sonó unas cuantas veces. Todos sabemos ya que “al lado” no es igual que “en el mismo sitio”; el fuego está al lado del gran incendio de septiembre pasado en Sierra Bermeja, pero no en Sierra Bermeja. Todos sabemos ya que hay políticos que interrumpen su campaña electoral, pero no en señal de respeto por lo que está sucediendo como ha ocurrido tantas veces, sino para hacer otro tipo de campaña; porque ayer -ni hoy si insisten en su nueva estrategia- no pintaban nada en el puesto de mando avanzado; allí tenían que estar los que tenían que estar, los demás estorbaban en un, no hay ni que decirlo, vital trabajo. Así lo manifestó varias veces el consejero en funciones de la Presidencia, Elías Bendodo, y así lo manifestó también la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, una de las que mantuvo la compostura. Nada que ver en ideología; bastante parecidos en sentido común. Y todos sabemos ya que dentro de los que han intentado hacer campaña con el incendio, los hay que esputan unas manifestaciones que pueden explicar perfectamente el resultado que les dan las encuestas, culpando al contrincante político del propio incendio. No parece tan difícil