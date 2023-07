Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Cambian las siglas y cambian los plazos

Han cambiado. Ya no son P.G.O.U. Ahora son más: P.G.O.M. y P.O.U. Son las siglas que deberían protagonizar la actualidad, las más importantes de Marbella de aquí a 2025. Ahí está la nueva fecha. Hace cuatro años contábamos sobre estas mismas fechas lo mismo. Pero llegó meses después la pandemia y la C.O.V.I.D. con el 19 detrás las dejaron en un lejano segundo plano. No iba a influir no obstante, decían entonces, en la tramitación del propio plan. Pero lo cierto es que los plazos no se cumplieron. Ni de lejos además. Que fuera por culpa de la pandemia, por otras razones o por una mezcla, sólo lo saben los miembros del equipo de Gobierno, que son básicamente los mismos que ahora. No estaría mal preguntárselo, ya que estamos. La LISTA ha agilizado el procedimiento. Ahora al menos no hay que esperar a que la Junta dé o no el visto bueno, aunque en este caso no ocurriría seguramente como en 2010, porque ambas administraciones tienen el mismo color. Ni el plan -ahora dos planes- lo redacta un tercero. No parece tan difícil.