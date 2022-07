Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Aunque sea sin querer

No tenía muchas esperanzas el Ejecutivo local marbellí de que contestara. Y de momento, no lo hace. Ya van tres cartas oficiales de la alcaldesa a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico invitándola a venir a la ciudad para que vea las playas y el paseo marítimo origen de la polémica. Recuerden, una zona construida de manera ilegal en los primeros años del GIL y que ahora, parece ser, paraliza el proceso para construir los espigones en el centro urbano del municipio. Puede ser que la responsable de la cartera de lo que antes era Medio Ambiente se escude o se excuse en que puede venir el subdelegado del Gobierno, que para eso está entre otras cosas. Puede ser, pero tampoco lo dice, que sepamos. Y aunque así fuera, hay ocasiones, tres cartas oficiales ya decíamos, que igual lo merecen. Incluso disimulando puede hacerlo; acompañando a uno de sus colegas del consejo de ministros que vienen a Marbella para ver algún concierto. No parece tan difícil.