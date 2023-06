Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Atraer o traer a los "otros" chinos

La primera jornada de la “semana grande” marbellí fue un tanto accidentada, aunque la lluvia dejó que la tarde se desarrollara con normalidad. La de hoy pinta mal, la verdad. Veremos cómo evoluciona la mañana. Seguro que estos días atraen a algún turista pero ciertamente no es un atractivo al nivel de otras fiestas patronales famosas cercanas. No está de momento pues entre los puntos fuertes de la promoción marbellí, que durante los próximos cuatro años y, al igual que como les contábamos el pasado lunes en la gestión general del Ayuntamiento, la continuidad del Gobierno local facilita en cierta medida el trabajo. Vamos, que seguirá por donde estaba programado. ¿Por dónde exactamente? ¿O hacia dónde? Pues miraremos al lejano oriente, al singular mercado chino, al que la delegación de Turismo le quiere dar un primer tiento, a ver qué pasa. De momento, para los dos próximos años, con viajes al gigante asiático, para atraer o traer, eso sí, a visitantes de alto poder adquisitivo. Porque sigue siendo el objetivo: calidad en lugar de cantidad. Mirándolo como lo hace el área municipal, es un quid pro quo: menos masificación con mayor beneficio para toda la economía local. No parece tan difícil.