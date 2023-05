Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Anuncios delicados

Empezaba Félix Romero ayer la habitual rueda de prensa de los lunes tras la Junta de Gobierno Local diciendo que aunque estemos en campaña electoral, el Ayuntamiento, su funcionamiento, debe seguir adelante como cualesquiera otras dos semanas. Quizá no tenía más importancia esa aclaración; quizá fue por abrir el paraguas ante las posibles críticas que le pudieran caer, a él como portavoz del Ejecutivo que anunció que lo del Faro, parece ser que “ahora” ya sí. Puede ser casualidad, o no. Tomando la primera opción, preguntamos por las razones del retraso; el 15 de julio de 2020 se anunció que el emblemático lugar, después de muchos años abandonados y otros proyectos que no le devolvieron la luz, echaría a andar. La respuesta fue que es una tramitación complicada, per se, y porque empezó en plena pandemia, que también. Si después este anuncio se hace realidad, seguro que todas estas posibles polémicas quedan en nada. Pero eso, si fructifica. Porque como no lo haga, va a hacer falta mucho más que un paraguas. No parece tan difícil.