Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Algunos datos no son tan buenos como parecen

Sigue subiendo el valor de la vivienda. Está donde nunca antes. Otro nuevo indicador económico positivo. Pues sí y no, según explican los expertos. Porque de seguir así y no haber un aumento correlativo de los sueldos, Marbella podría convertirse en una ciudad que no tendría sitio para muchos. Y una cosa es buscar la alta calidad y otra muy distinta que sea inaccesible para los que han contribuido también a su desarrollo, tanto desde dentro, como desde fuera. Pero es casi más prohibitivo alquilar que comprar. Para que se hagan una idea, un piso de 100 metros, el típico de tres habitaciones normalitas y dos baños, está a 1.670 euros el mes. O sea, que si es de 50, en el que suele haber una habitación y un baño, cuesta 835. Al igual que en el caso de la compra, lo bueno está en que el turista o el residente es de alto poder adquisitivo, de alta calidad, que se dice ahora. Lo malo; lo obvio: que no hay lugar para muchos otros; turistas y residentes. No parece tan difícil.