El Mundial de Baloncesto Sub-17 acelera las obras del Elena Benítez

La actuación comenzó hace un mes con la sustitución del sistema de iluminación por uno que aumenta considerablemente la luminosidad al tiempo que ahorra un 70% de gasto energético. Ahora se mejorará el pavimento para después pintar los pasillos de un espacio que la FIBA ha escogido, asegura el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, "por su amplitud".

Tras estos trabajos, que tienen un presupuesto de más de 132.000 euros, llegarán más fases en las que se colocará un ascensor para el acceso al piso superior y se sustituirán los marcadores por unos más modernos, en los que se puedan proyectar imágenes.

Renuncia

Se lo avanzó Onda Cero Marbella en la mañana de ayer. Begoña Rueda ha renunciado a su acta de concejala del Ayuntamiento de Marbella por el PP. La delegada de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara comunicó su decisión anteanoche a la alcaldesa de la ciudad, alegando motivos personales y de salud, según explicaba a esta emisora el teniente de alcalde de la localidad. Sin embargo fuentes del PP y del entorno de la ya ex concejala han explicado a esta emisora que llevaba tiempo queriendo tomar la decisión adoptada, porque además no sentía apreciado su trabajo, y no encontraba su lugar en el equipo de Gobierno.