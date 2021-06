Más de 400 inscritos para batir el récord de participación de los Cursos de Verano de la UMA en Marbella

Empiezan, como ocurrió en 2019, en Marbella que además bate marca de participación con más de 400 inscritos, a pesar, de que se imparten de manera presencial y también telemática, tanto para los alumnos como para algunos docentes, según explica el director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, Diego Vera. "Algunos no se han atrevido a viajar todavía y han preferido dar la clase de manera 'on line'" ha comentado en la presentación. Junto a él, además de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha estado el eurodiputado, ex ministro y ex alcalde de Sevilla, entre otros Juan Ignacio Zoído, que participa en la clase titulada 'Posbrexist: cómo nos afecta'. En ella explica la importancia que tuvo "el acuerdo alcanzado sobre la campana" y que evitó el llamado 'Brexit duro' porque "si no hubiera sido tremendo" para la Costa del Sol y para Marbella.

EL COVID-19 protagoniza otra materia

Los otro cuatro cursos que se desarrollan esta semana en el palacio de ferias y congresos Adolfo Suárez son ‘Comunicación y salud: realidad y retos en tiempos de COVID’, ‘La arquitectura en la ciudad de los cuidados’, ‘Urbanismo y aguas’ y ‘Prevención y lucha contra el fraude fiscal en la época del big data’. Todos son gratuitos