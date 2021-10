MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE DE 2021

Marbella ha sido premiada con el premio 'Visión Zero Municipal' por no registrar ningún accidente de tráfico mortal en los últimos años

Marbella ha recibido uno de los premios 'Visión Zero Municipal' en reconocimiento a la labor de ayuntamientos españoles de más de 100.000 habitantes que no registran accidentes mortales de tráfico. En el caso del municipio, le galardón se concedió por los registros de 2019, con algo de retraso por la pandemia y según los datos de la Dirección General de Tráfico. Marbella no ha estado sola en estos premios y en Andalucía la ha acompañado Jaén, así como otras ciudades del resto de España, entre ellas Salamanca, Móstoles, Santa Coloma o Baracaldo. Todas ellas comparten que durante 2019 no registraron ningún accidente de tráfico con víctimas mortales, según los datos oficiales de la DGT. Respecto a los años posteriores, en 2020 y lo que va de 2021, hasta el momento, no han experimentado ningún accidente mortal en Marbella.