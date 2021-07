Istán y Marbella, preocupados por el aumento del COVID-19, pero sin alarmar

El alcalde del municipio panocho, José Miguel Marín, señala en declaraciones a Onda Cero que no ocurre nada especial en el municipio; la tasa, ahora mismo en más de 2.000, bajará durante esta semana y la población de riesgo está toda vacunada. No obstante, eso no quiere decir que el Consistorio no esté preocupado por la incidencia registrada y de ahí que tomara medidas hace ya unos días. Como también lo está el de Marbella en donde el porcentaje se acerca a los 500. Aún así, hay otras variables que son positivas como la presión hospitalaria y la vacunación, cuyo ritmo de todas formas sería bueno que se incrementara, según considera el primer teniente de alcalde, Félix Romero. Ambos munícipes apuestan por la responsabilidad personal de cada vecino y turista como principal medida para evitar que aumente la incidencia.

Puerto Rico Alto

El Ayuntamiento de Marbella expropiará de forma forzosa los terrenos de la zona conocida como Puerto Rico Alto. De los 342.000 metros cuadrados que ocupa el área, el Consistorio ya se había hecho anteriormente con la titularidad de la mitad, así que ahora hace lo propio con unos 171.000 metros cuadrados, a los que añadirá próximamente los 50.000 en los que se expande Puerto Rico Bajo. La primera tramitación estará lista antes de que finalice este mes. Para la segunda habrá que esperar hasta el inicio del otoño, según la estimación hecha por el Ejecutivo local.

Preguntado al respecto de un colectivo que ha obstaculizado el paso en la zona de Puerto Rico Bajo, el Ayuntamiento ha manifestado que no le consta que haya título oficial alguno entre la que todavía es la propiedad de los terrenos y la ONG en cuestión.