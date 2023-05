Los hoteles de Marbella acabarían el año cinco puntos por encima que en 2019, según las previsiones de la patronal

Serían, de confirmarse las previsiones, cinco puntos más que en 2019 y recuperando el nivel de los precios, que todavía han de ajustarse para terminar de tapar los agujeros que hizo la pandemia, pero que ya dan para lograr beneficios, según palabras del vicepresidente de AEHCOS, Fernando Al-Farkh. De momento, y más cercano en el tiempo para atinar, el verano será mejor que el de antes de la pandemia, con unas cifras de julio y agosto que apuntan incluso al 100%.

Los hoteles nivelan la subida del IPC y de la energía, así como los costes salariales. En 2022 ya se empezaron a tener precios cercanos a los de 2019 y para esta temporada estival, en general, se podrían obtener los mismos beneficios.

Más campaña

El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha apelado a la participación, empuje, ilusión y las ganas de los militantes del Partido Popular para que la candidata número 1, Ángeles Muñoz, gane las elecciones. En un acto de campaña junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y Muñoz, Rajoy ha indicado que esos militantes que mantienen al partido en los tiempos difíciles son también decisivos ahora, cuando el viento sopla a favor.

Al ex presidente del PP se han referido los socialistas. El parlamentario andaluz del PSOE Mario Jiménez ha señalado la foto entre Ángeles Muñoz y Mariano Rajoy no le hace favor alguno a Marbella. El socialista ha recordado que Rajoy no abandonó la política por decisión propia, en referencia a la moción de censura tras confirmarse la sentencia de la Gürtel, y ha insistido en que Marbella no puede seguir vinculada a casos como los de la familia de la alcaldesa.

Por su parte el candidato número 1 de Ciudadanos, Ángel Mora, ha asegurado que si llega al Gobierno hará de Marbella una ciudad limpia que no saldrá en los periódicos por escándalos ni malas noticias relacionadas con la política sino por ser la mejor opción para vivir.

En Unidas con Podemos, la candidata número 1, Victoria Morales, ha advertido que Marbella se juega el 28 de mayo dos modelos de ciudad; el del Partido Popular con la devastadora política medioambiental que sigue arrasando los entornos naturales para seguir construyendo de forma abusiva o el modelo de Unidas con Podemos, que garantiza derechos, renaturalizar los espacios, y devolver a la naturaleza lo que es suyo.

Por Mi Pueblo ha presentado a la ciudadanía su lista electoral, una relación conformada por hombres y mujeres, dispuestos a trabajar por los verdaderos intereses de nuestros vecinos, según palabras del candidato número 1, Francisco Gómez. Son grandes conocedores de las luces y sombras de nuestra ciudad y por eso, ha dicho, aplicarán un programa elaborado para dar solución a las necesidades reales de Marbella. El programa electoral de la formación lleva el lema “Centrados en Marbella”.