Enfermeros y enfermeras del hospital Costa del Sol se concentran contra las agresiones

Al parecer y según contaba el secretario provincial del sindicato SATSE, Juan José Sánchez, todo ocurrió por un café que no era del agrado de la presunta agresora. "Le pidió a una enfermera que se quedara con su hija mientras ella iba a calentarlo, pero al estar masificados" la compañera le explicó que no podía "y entonces montó en cólera". Según el responsable sindical, hubo agresiones verbales "con amenazas de muerte" y no llegó a más "porque intervino otra enfermera" (la segunda agredida). Ambas tuvieron que ser atendidas por una "crisis de ansiedad".

Sánchez consideraba que hay demasiada crispación entre los pacientes que acuden al hospital, que ha aumentado desde que apareció la pandemia, y llamaba a la calma. Hay muchas más agresiones, aunque sean verbales, de las que se exteriorizan, según lamentaba.

El colectivo se volvía a concentrar media hora más tarde en esa ocasión con motivo, como les contábamos el pasado lunes, del incumplimiento por parte de la dirección del hospital de la sentencia del TSJA que reconoce el tiempo de relevo entre turnos de enfermería como tiempo efectivo de trabajo dentro de la jornada laboral. El colectivo anunciaba sendas jornadas de huelga para el 21 y el 22 de diciembre.

Vacunación de menores

Ya ha comenzado en Marbella, lo hacía ayer tarde, la vacunación de los niños de entre 9 y 11 años. Cinco mil menores marbellíes de esta franja de edad están llamados a pasar por el palacio de congresos Adolfo Suárez, y la carpa municipal de San Pedro. Tendrán que esperar hasta enero los que tengan entre cinco y ocho años aunque sí podrán vacunarse los que tengan alguna enfermedad crónica.

Están recibiendo la dosis los niños nacidos en 2010, 2011 y 2012 y los nacidos en 2009 que no hayan cumplido aún 12 años en el momento de la vacunación. Desde el Ayuntamiento de Marbella el concejal de seguridad, José Eduardo Díaz, ha hecho un llamamiento para que todos los niños de entre 9 y 11 años se vacunen antes de las fiestas.

La vacunación se está realizando en horario de tarde entre semana y los sábados desde las once de la mañana.