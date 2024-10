Los comercios y locales de hostelería de San Pedro Alcántara mejoran su facturación respecto del verano pasado

Casi la mitad de ellos han constatado mejores datos que el año pasado mientras que el 25% ha cerrado la llamada temporada alta en cifras similares a las de doce meses atrás. Pero siempre hablando de facturación. Otra cosa serán los beneficios, aun no cuantificados, con los consabidos altos costes laborales, la inflación, y otras variables que ahora mismo dificultan la rentabilidad de los negocios, según ha señalado a estos micrófonos el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, Miguel Ángel Jiménez. No obstante, también hay que tener en cuenta, ha dicho, que la ruptura de la estacionalidad tiene una doble consecuencia directa y una de ellas conlleva que los números no sean aparentemente tan buenos.

En cuanto al tipo de establecimiento que mejor verano han hecho, están los de ocio y hostelería, sobre todo los de determinadas zonas de la localidad.

Los datos de la última parte del año aportarán más información acerca de la incidencia de la desestacionalización y del estado de la economía en la localidad.