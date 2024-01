El Ayuntamiento de Marbella centrará su trabajo durante 2024 en la movilidad y el plan general

Además de la Zona de Bajas Emisiones que se implantará de manera temporal, el Ejecutivo local centrará su en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, un documento motivado por la extensión y ramificación del municipio que requiere de un estudio de los movimientos que diariamente hacen tanto vecinos como visitantes para emprender medidas en el viario público, priorizando siempre el uso del vehículo eléctrico.

El equipo de Gobierno marbellí priorizará también la conclusión de algunos equipamientos como los tres centros de salud de Las Chapas, Ricardo Soriano y Nueva Andalucía, la residencia de mayores y al menos la adjudicación del Palacio de Justicia.

Completa la terna de líneas básicas de gestión el planeamiento, con la aprobación definitiva del PGOM e inicial del POU, y la vista puesta en 2025, según ha anunciado a Onda Cero el portavoz del Ejecutivo, Félix Romero.

Además, la baja del ya ex director general de Urbanismo, José María Morente no afectará a la tramitación del resto del plan, se cubra o no se cubra la plaza.

Nochevieja tranquila

Pasó la Nochevieja en Marbella sin incidencias de consideración, gracias al trabajo preventivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Municipio, según ha destacado en declaraciones a Onda Cero Marbella el delegado de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz.

Se cortó el tráfico de manera preventiva en el entorno del mercado del centro urbano de Marbella ante la previsión de gran afluencia que luego se confirmó. Policía Local identificó y detuvo a varios delincuentes con antecedentes por robo de relojes. Mientras, los bomberos sí tuvieron trabajo, primero en el municipio y después ayudando en las tareas para extinguir el incendio de Mijas.