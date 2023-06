El PP asegura que reclamará los espigones con la misma firmeza si Feijóo

A la cabeza de las reivindicaciones estarán tanto si el PP gobierna en España como si no, los espigones y la estabilización de las playas. Otro de los retos es y será evitar la demolición anunciada por el actual Ejecutivo central de la parte del paseo marítimo en la zona de El Ancón. Por último, se exige al Gobierno Central que desbloquee el trámite para seguir devolviendo a Marbella el dinero y los bienes incautados en los casos de corrupción. El Ministerio de Hacienda tiene ahora mismo, ha asegurado Muñoz, más de diez millones que pertenecen a Marbella.

En el PSOE, la candidata número tres de Málaga al Congreso de los Diputados, Isabel Pérez, ha pedido a la alcaldesa que deje de enredar con los espigones. La que también es portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento ha lamentado que Marbella no tendría ahora mismo ese problema si durante la etapa del PP se hubieran construido las estructuras requeridas, tantas veces como se prometieron.

San Juan

Tres conciertos y un completo programa de talleres, junto con una barra con precios populares son los protagonistas elegidos por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marbella para la Noche de San Juan. La playa del Cable, que es de nuevo el punto de encuentro en el centro urbano marbellí, se convertirá en escenario a partir de las nueve y media de la noche de la actuación de Carrete 80, un grupo especializado en versiones de esa década musical. Después se subirán María y José, campeones del mundo de salsa latina. Algo más tarde y una vez que se hayan encendido las tradicionales y autorizadas hogueras, pasadas las doce, será el turno de Dj Miki Rodríguez, que amenizará el ambiente hasta las dos de la madrugada. Además, tanto mayores como pequeños podrán disfrutar de una zona de entretenimiento con un guiño al cuidado por el medio ambiente. También en San Pedro Alcántara se celebrará San Juan con hogueras y música, en la playa de La Salida. Los asistentes podrán disfrutar del grupo local We Are Not DJ's. la noche contará además con dos simbólicos fuegos y con barras de bebida y de comida, esta última a cargo de la Hermandad del Santo Patrón.