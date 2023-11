Algunos hogares de Marbella empiezan a sentir el 20% de reducción de agua

Aunque no se trata de alarmar, si hay que tomarse este asunto con seriedad, y es que los cortes no tardarán en llegar si no hacemos un uso adecuado del agua. La única solución es que llueva y mientras no lo haga tendremos que poner todos de nuestra parte. Así lo han advertido en Más de Uno Marbella el técnico municipal José Joaquín Maldonado y el concejal de Medio Ambiente, Diego López. Y lo peor es que, de momento, no hay previsión de lluvia para los próximos días.

Más medidas contra la sequía

Sigue la sequía al frente de la actualidad con más medidas que se ponen en marcha para paliar su efecto. La Junta de Andalucía ha aprobado una actuación valorada en 1,1 millones de euros para aumentar la capacidad de trasvase de agua entre la Costa del Sol Occidental y La Viñuela a través de la estación de bombeo de Rojas.

La obra, cuyo plazo de ejecución se estima en seis meses a partir de su comienzo, tiene como objetivo que el líquido elemento pueda ir a la zona de toda la provincia que más lo necesite en cada momento, con mayor rapidez, según han explicado el delegado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Víquez, y el presidente de Mancomunidad, Manuel Cardeña.