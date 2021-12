ES UNA DE LAS COPROTAGONISTAS DEL MUSICAL COMPANY, DE ANTONIO BANDERAS

La artista marbellí María Adamuz triunfa en el Teatro Soho de Málaga

María Adamuz es una polifacética artista que triunfa en el mundo de los musicales. Cantante, actriz y bailarina ha cosechado ya numerosos éxitos encima de las tablas. Comenzó su carrera en Madrid con el musical 'We will rock you' y desde entonces no ha parado. Ha formado parte de montajes musicales tan exitosos como 'Grease, el musical de tu vida', 'Judas, el musical', El Rey de Bodas' o 'La Bella y la Bestia'. Ahora es una de las coprotagonistas del musical 'Company', de Antonio Banderas, que se estrenó a mediados del pasado mes de septiembre. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con ella para que nos cuente el gran momento que está viviendo como artista. Nos ha contado algunas curiosidades como que antes de salir al escenario toca el suelo con las dos manos y pide que todo salga bien. Puedes escuchar la entrevista aquí.