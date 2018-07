Vicente Casado piensa que hay motivos para que la sanción de la UEFA sea anulada

Casado dijo que, en estos momentos, "no existen deudas con jugadores o con otros clubes", ya que, según matizó, la sanción que decretó la UEFA, incluída en el denominado 'fair play financiero', "se basa en una mala interpretación de la normativa española", dijo. El director general del club, que no quiso profundizar en ciertas cuestiones por "no perjudicar" al Málaga en pleno proceso, añadió que el club "ha cumplido" con sus obligaciones y sobre el esperado anuncio de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se limitó a decir que "no es necesario hablar", dando por sentado que este tema está totalmente resuelto.

En otro orden de cosas, Casado respaldó la gestión del actual propietario, el jeque al Thani, porque "hay que recordar que si estamos disputando la Liga de Campeones es gracias a él". Sobre el futuro y ante un hipotético revés si es que el TAS rechaza el recurso presentado a la sanción de la UEFA, dijo que el club "seguirá existiendo, estemos o no en Europa y barajamos todas las posibilidades".

Por último, el director general negó que el club esté inmerso en cualquier proceso de venta. "Queremos ser un club normal, que compre y venda. Es injusto hablar de ausencia de la propiedad", sentenció