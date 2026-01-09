Unicaja reorganiza su negocio retail para acelerar la especialización y reforzar su posicionamiento en segmentos estratégicos

Unicaja avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2027 con una reorganización de su negocio retail que refuerza la especialización y la innovación, consolidando además su posicionamiento en segmentos clave. Se trata de una iniciativa que responde al objetivo de diversificar ingresos y fortalecer áreas con alto potencial y rentabilidad, en línea con la transformación que la entidad viene desarrollando para mejorar la experiencia del cliente y su vinculación.

La nueva estructura divide la anterior dirección de Clientes y Estrategia Comercial en tres nuevas áreas especializadas por segmentos dentro del negocio retail, con dependencia directa del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado.

Así, se crean las direcciones de Pymes, Negocios y Productos de Empresa, centrada en el diseño de soluciones integrales y omnicanal para empresas y negocios; Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, enfocada en clientes de alto patrimonio, con mayor especialización y una oferta innovadora y sostenible, y Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail, que refuerza la propuesta para particulares, situando al cliente en el centro.

Para liderar estas áreas se incorporan dos profesionales de referencia: en la dirección de Pymes, Negocios y Productos de Empresa, Santiago Casanova, con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica y desarrollo de negocio, liderando proyectos de transformación digital y crecimiento en sectores como el financiero o el tecnológico. En el caso de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, Ramón Senosiaín, con una sólida trayectoria de más de 25 años de experiencia en consultoría de inversiones, diseño de productos financieros y dirección estratégica. Asimismo, dentro del ámbito de Banca Privada, se crea una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial, dirigida por Miguel Solbes.

Por su parte, Gustavo Peralta, anterior responsable de Clientes y Estrategia Comercial, liderará la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail. Esta apuesta por la especialización se apalanca sobre otras tres direcciones ya existentes dentro de la dirección general de Negocio Minorista y que garantizan la integración en la estrategia de la ejecución comercial, la transformación digital y el uso avanzado de datos: Red Comercial, liderada por Agustín Sánchez; Banca Digital y Remota, por Joaquín Sevilla, e Inteligencia de Negocio y CRM, bajo la dirección de Eva González.