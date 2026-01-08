La Nao Santa María llega a Málaga por primera vez y abre sus cubiertas del 9 al 25 de enero en el Muelle 1

La Nao Santa María, réplica histórica del navío capitana de la flota de Cristóbal Colón, llega hoy al Muelle 1 del puerto de Málaga, donde se tiene previsto que atraque hoy sobre a las 13,00h. Durante su escala en la ciudad abrirá sus cubiertas al público que podrá visitar este navío de leyenda los días 9 al 25 de enero.

Se trata de una imponente réplica histórica, que fue construida por la Fundación Nao Victoria en 2018 con motivo del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos. Un barco de 200 toneladas, 29 metros de eslora y 8 metros de manga, con cuatro palos, cinco velas y cinco cubiertas, que fue construido en Punta Umbría (Huelva) con maderas de iroko y pino por expertos maestros carpinteros de ribera.

Hoy día realiza grandes travesías nacionales e internacionales, navegando miles de millas náuticas cada año y visitando decenas de ciudades de Europa, en las que abre sus cubiertas al público como museo flotante y símbolo orgulloso del patrimonio marítimo y cultural de la provincia de Huelva y las grandes travesías oceánicas de la historia que protagonizaron nuestros marinos.

Es la primera vez que esta navío visita Málaga, arrancando en esta ciudad su programación del año 2026, a lo largo del que realizará una importante gira por de Europa que comenzará haciendo escala en varias puertos del sur de Francia. Durante su estancia en el Muelle 1 y el público podrá subir a bordo y recorrer sus cubiertas para conocer de cerca sus detalles, aparejos y maniobras, además de descubrir cómo fue la vida a bordo y la travesía de la flota colombina de 1492, una de las más célebres de la historia. Una experiencia única que transporta al visitante a las vivencias de los marinos que hace siglos exploraron los grandes océanos del planeta a bordo de estas naves.