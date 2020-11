Más de Uno Matinal 11/11/2020

401 en la provincia de Málaga. 34 nuevas hospitalizaciones, con lo que son ya 380 y de ellos, 3 fueron en UCI con lo que se elevan a 55 los que permanecen en esta Unidad de Cuidados Intensivos.

Pero

La cifra que da más escalofrío es la de fallecimientos por coronavirus

. Nada menos que 13 personas se notificaron ayer. Una cifra que iguala lo peor de la pandemia allá por mediados de abril.

Entre estas 13 víctimas se encuentra (o puede que no) María (nombre ficticio) de 88 años. María había pasado los últimos tiempos en la Residencia Ballesol de Teatinos y contrajo el virus. Ingresada en el Hospital Clínico Universitario su salud cada vez iba a peor. Compartía habitación con Isabel (nombre también ficticio), de 53 años. Más joven y con menos gravedad en su afección, se convirtió en el enlace de María con su familia. La que les contaba cómo iba evolucionando y el estado en el que se encontraba durante el día. El delicado estado de María recomendaba una separación de las dos pacientes, pero fue imposible. La saturación del Hospital no permitía que se diera esa situación y Isabel aceptó, ante la adversidad generalizada.

Isabel, sin una triste cortinilla que separase aunque fuese visualmente el destino de su hasta entonces compañera de habitación, permaneció hasta las 11:30 de la mañana junto al cadáver de María

El pasado lunes, María (nombre ficticio) fue encontrada ya fallecida a las 6’30 de la mañana. La imagen se la pueden imaginar fácilmente en sus cabezas. Isabel, sin una triste cortinilla que separase aunque fuese visualmente el destino de su hasta entonces compañera de habitación, permaneció hasta las 11:30 de la mañana junto al cadáver de María. Isabel no se queja, pero no es difícil imaginar la dureza del momento, lo desagradable para cualquier ciudadano que puede suponer esa situación, el respeto también por qué no decirlo a una persona que ha dejado de ser y a su familia.

María, es contabilizada (al igual que tantos otros) como solo una cifra en estos informativos apresurados, en esas portadas de periódicos que tratan de reflejar la crueldad de esta enfermedad, en esos faldones televisivos que actualizan datos a cada momento. El coronavirus va a dejar a mucha gente por el camino. 525 sólo en la provincia de Málaga y –desgraciadamente- de momento. Pero los daños psicológicos es muy posible que no le queden a la zaga.