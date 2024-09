Little Pepe, Gordo Master, y Shabu reviven la cultura de rap malagueño en Selvatic Málaga Fest

La pasada noche del sábado 14 de septiembre Selvatic Málaga Fest celebró el rap, reggae y derivados urbanos autóctonos en Málaga Music Fest. Un evento al que asistieron más de 2.000 malagueños dispuestos a disfrutar de los directos de figuras musicales destacadas de nuestra ciudad y su larga tradición de hip hop. El reconocido MC de Huelin Gordo Master; el singjay malagueño Little Pepe; y Shabu, mallorquín que desarrolló su carrera en los micros-libres de Málaga a comienzos de 2.000, se reunieron en Málaga Forum en lo que fue el penúltimo gran concierto de esta primera temporada en Selvatic. Un cartel que incluyó al dúo granadino Pepe y Vizio, dando forma a una propuesta completa de esta naturaleza musical en Andalucía.

Llegados a la mitad de septiembre, el buen tiempo y el entorno del espacio interior de Selvatic Málaga Fest se convertían en un contenedor idóneo para Málaga Music Fest, organizado en colaboración con Alameda Fest. Con una sesión de bienvenida a cargo del residente de Selvatic, DJ Meow, todo estaba preparado para recibir a estos grandes artistas, que ocupan un lugar muy especial en la historia del auténtico desarrollo de la cultura del rap en Málaga. Shabu irrumpió en el escenario a las 20.30 horas para encontrarse con un público entregado a su Buena onda, a través de éxitos como Charlando con odio, Yo sé, Préndela u Hola mi amor. Caía la noche con el sonido del reggae inspirado en Bob Marley, con concesiones al dancehall, cuando el singlay daba paso a una figura mítica de la ciudad.

Gordo Master presentaba es un MC y productor procedente del barrio de Huelin, una estrella de la historia del rap, y colaborador de innumerables artistas del género. Vasilon, Con la Yerba en los Talones, Estamos a martes, o la aplaudida Málaga City son sólo algunos de los temas que interpretó, junto a momentos de sus múltiples mixtapes como Rapdiactivo, Fatman o la más reciente, Una Sola X. Sobre las 22.00 horas aparecían sobre las tablas de Málaga Forum los granadinos Pepe y Vizio. Su infusión de flamenco y hip hop era el paso natural que debía seguir la noche, con tan marcado carácter del sur. Cosas Bonitas, El culpable, Plastilina, Air Force Blancas, Flores pa tu pelo, o la vitoreada El Patio hicieron disfrutar a más de 2.000 malagueños entregados.

El plato final de la noche llegaba con Little Pepe pasada la madrugada. El veterano del reggae es uno de los pilares del género en España. Cachitos, Agradecidos, Like a Bomba, A Mi Manera, Aguacates y Mangos o Principio y final fueron celebradas por sus fans, a los que el artista recompensó con un par de sorpresas. Little Pepe invitada a Gordo Master para interpretar en directo la mítica Un día perfecto, y a Shabu para hacer lo propio con Nadie Sabe, cerrando Málaga Music Fest con un gesto a la cultura malagueña de los micros libres, décadas después, y aupada en grandes escenarios.

Ahora sí, Selvatic Málaga Fest entra en la recta final de su primera temporada. El festival celebrará dos próximos eventos antes del cierre este exitoso verano; el mónologo de Mikel Bermejo el próximo 22 de septiembre, dentro Selvatic Comedy Show by Rives; y el esperado concierto del también granadino Saiko, en colaboración con Boombastic, que se celebrará el próximo 28 de septiembre.

Las últimas entradas se pueden adquirir en Enterticket y en la web de Selvatic Málaga Fest, selvaticfest.es.