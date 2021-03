Jules de Balincourt trae su colorida obra por primera vez a España

La muestra está compuesta por cuarenta pinturas de diversos formatos que recorre la última década de su producción artística. Sus pinturas oscilan entre la utopía y la distopía conservando una dimensión social, cultural y política, aunque sus pinturas más recientes buscan un enfoque más espiritual o existencial. Sus obras se representan con connotaciones autobiográficas, retratos individuales o colectivos y paisajes que discurren entre el caos y la armonía incitando al encuentro o al escapismo, a través de las cuales, Jules de Balincourt invita al espectador a reflexionar sobre las experiencias de la vida.

Esta muestra ha sido retrasada por la pandemia del coronavirus hasta que se ha encontrado un momento óptimo para realizarla.

La exposición está compuesta por obras realizadas en los últimos 10 años con propietarios en Europa, EEUU y Asia y que han sido recogidas para esta muestra. De hecho, "es la primera ocasión en que estas obras se encuentran juntas en un mismo lugar" y "es muy interesante cómo el espectador puede crear una narrativa diferente de unión entre ellas", ha afirmado Jules de Balincourt durante la presentación.

Jules de Balincourt (París, Francia 1972) desde París se trasladó a Estados Unidos con su familia en la década de los 80. Se graduó en el California College of Arts and Crafts en San Francisco en 1998 y se trasladó a Nueva York en el año 2000. Continuó sus estudios en Máster en Bellas Artes en el Hunter College de Nueva York en 2005 y de 2006-2009 dirigió el centro cultural comunitario alternativo Starr Space en Brooklyn, Nueva York. Actualmente vive y trabaja entre Brooklyn, EE.UU y Malpaís, Costa Rica, donde ha construido su estudio y un lugar de retiro para artistas.

Dentro de sus exposiciones individuales destacan: There Are More Eyes Than There Are Leaves on the Trees, Galerie Thaddaeus Ropac, París, Francia (2020); They Cast Long Shadows, Victoria Miro, Londres, Reino Unido (2018); We Come Together at Night, Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburgo, Austria (2017); Stumbling Pioneers, Victoria Miro, Londres, Reino Unido (2016); As Far West As We Could Go, Kasseler Kunstverein, Fridericianum, Kassel, Alemania (2015); Misfit Island, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château Rochechouart, Francia (2014); Montreal Museum of Fine Arts, Montreal, Canadá (2013)o en Mori Art Museum, Tokio, Japón (2010), entre otras.

Su obra forma parte de las colecciones permanentes de varias instituciones culturales o museos internacionales como: Brooklyn Museum of Art, Nueva York, EE.UU; Museum of Contemporary Art Los Ángeles, EE.UU; Montreal Museum of Fine Arts, Canadá; Collezione Maramotti, Reggio Emilia, Italia; Los Angeles County Museum of Art, EE.UU; Nerman Museum of Contemporary Art; The Modern Art Museum of Fort Worth, EE.UU o MaRT, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Italia, entre otras.