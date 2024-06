El caso de homofobia de la panadería de Coín irá a juicio

Este jueves 13 se daban cita el trabajador vejado y su empleador en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Málaga tras ser citados por la Junta de Andalucía para intentar alcanzar un acuerdo que evitase la vía judicial sobre la demanda en la que se reclama el autodespido por violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación por su condición sexual.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo cuando el trabajador recibía su nómina bajo el concepto "nómina abril maricón". Según señalan desde CGT, el panadero no ha querido llegar a un acuerdo sobre la demanda y denuncian que no le ha abonado al trabajador la nómina de mayo.

La abogada del empleado, Cristina Morones, ha interpuesto, además de la demanda de autodespido por Vulneración de Derechos Fundamentales, las relativas a exigir ante la Seguridad Social el cambio de contingencia de la IT que padece el trabajador para que sea considerada derivada de accidente de trabajo con las consecuencias inherentes, reclamar las diferencias retributivas derivadas de las horas extraordinarias no abonadas en el último año. También pide la solicitud, como medida cautelar, de no reincorporación a la empresa en caso de recibir el alta médica hasta dictado de la sentencia y la petición de embargo preventivo para garantizar el abono puntual de las nóminas ante las actuaciones del empresario.