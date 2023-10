Un brindis a la excelencia gourmet: XIX Salón del Vino y Gastronomía de Distribuciones Narbona Solís

Distribuciones Narbona Solís, uno de los mayores distribuidores de vinos, destilados y alimentación gourmet de Andalucía, vuelve a poner en marcha su ‘Salón del vino y la Gastronomía’, evento que nace cada año con el objetivo de presentar a responsables de establecimientos de hotelería y hostelería, todas las novedades a incluir en su nuevo catálogo.

La cita ha sido presentada este martes, 24 de octubre, en una primera muestra de la excelencia en la enología y la gastronomía, exponentes del encuentro anual de la empresa malagueña. Una cata maridada bajo el nombre de "Experiencia Narbona" que ha servido para dar la bienvenida a los asistentes, con los que se ha podido compartir la pasión y el compromiso de la empresa por ofrecer productos gourmet de la más alta calidad. Un exclusivo adelanto, que se suma a una serie de catas y presentaciones de productos programadas para esta edición de 2023, dirigidas a la sumillería de Málaga y Andalucía.

En el encuentro, el CEO de Distribuciones Narbona Solís, Juan Carlos Narbona, ha puesto en valor la relevancia que ha adquirido este Salón en sus dieciocho ediciones anteriores, “que volverá a servir de punto de encuentro para proveedores y clientes, en un espacio que fomenta la colaboración, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales”, ha dicho.

Un programa del más alto nivel, para consolidar al Salón como referente internacional del sector

La cita, consolidada ya como un espacio de encuentro para el sector, da la oportunidad a proveedores gourmet de conocer de primera mano las que serán tendencias de mercado en el próximo curso.

Así, la edición XIX del ‘Salón del vino y la Gastronomía’ se llevará a cabo los próximos 6 y 7 de noviembre, en el Hotel Lozano de la localidad de Antequera (Málaga), cuna de Narbona Solís. Un evento que contará con actividades del más alto nivel, enfocadas a los profesionales hoteleros, bodegueros y del segmento gastronómico.

Entre el amplio abanico de propuestas, destacan la cata ‘Riedel Experience’, prevista para el lunes 6, a las 18 horas, de la mano del prestigioso glassmaker austríaco Maximilian Riedel. Constará de una serie de vinos divididos por varietales (Chadornnay, Pinot Noir…), donde la calidad de los caldos se complementa con auténticas joyas de cristal, con diseños exclusivos, con el objeto de demostrar cómo cada varietal se expresa mejor en cada tipo de copa.

Además, ese mismo día 6, a las 20 horas, tendrá lugar la presentación de la nueva añada de ‘Cepas Vellas’ de Gerardo Méndez DO Ferreiro, un albariño 100% de cepas centenarias, que conserva toda la esencia de la casa en una producción muy limitada, de estreno para la ocasión. Por otro lado, ya el martes 7, turno para la cata ‘Grandes vinos del mundo’, con el prestigioso enólogo y Master of Wine, Jonas Tofterup, que aportará su amplia experiencia en el sector y servirá de guía para un viaje sensorial que arranca a las 12 del mediodía. Lo hará con cinco grandes caldos: los Opus One del Valle de Nappa (California), los Gaja Sperss del Piamonte italiano, el Château Margaux de Burdeos, el Vega Sicilia “Único”, el Dom Pérignon y el Viña Tondonia Gran Reserva. El mismo martes 7, a partir de las 13.30 horas, pedirá paso la “Cata Vertical de Bodegas El Paraguas”, con el reputado enólogo Felicísimo Pereira. Es, posiblemente, el mejor conocedor del enorme patrimonio vitícola que esconde el Ribeiro y un gran exponente que se suma al Salón en 2023. Junto a ello, el ‘Borgoña Master Class’ previsto para las 15.15 horas de esa jornada y que comandará Alize Drouet, para acercar a los participantes a los caldos de la que es zona de moda del mundo del vino en la actualidad.

Y antes del cierre, dos grandes citas más: de un lado, el ‘Master Class Caviar Calvisius y Ars Italica’, con la export manager Sara Morales; y el ‘Concurso especial de coctelería’ a nivel europeo, que se desarrollará ese mismo día, desde las 17 horas.

Se suman a las mencionadas otro amplio grupo de propuestas alternativas, que completan el amplio programa de 2023. Entre ellas, la que liderará el prestigioso chef andaluz Kisko García: un ‘show cooking’ que tendrá lugar en la segunda jornada del Salón. Por su parte, el acto oficial de clausura de este XIX Salón está previsto a las 20 horas del mismo martes.

La singularidad de su modelo de gestión, basado en la innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Narbona Solís en uno de los mayores grupos de distribución de la buena mesa y todo un referente nacional, cuyo poder de convocatoria hace posible un año más la puesta de largo del Salón del Vino y la Gastronomía.

Más de un millar de personas asistieron a la XVIII edición, celebrada en 2022. El encuentro, organizado por la distribuidora antequerana, reunió a más de 120 proveedores y 80 bodegas nacionales e internacionales, con más de 150 expositores y más de 2.000 clientes, que pudieron disfrutar de primera mano de las últimas innovaciones, novedades y tendencias del mercado.