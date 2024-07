Boombastic Costa del Sol se corona como el festival del verano en Selvatic Málaga Fest

Boombastic Costa del Sol cierra su primera edición en Selvatic Málaga Fest con 10.000 asistentes que han llegado desde toda Andalucía para disfrutar del festival de música urbana más esperado del verano. Rels B, Arcángel, Cruz Cafuné, BBTrickz, Reality, Luck Ra o C.R.O. fueron los artistas más vitoreados por el público malagueño; el cual, tuvo la ocasión de disfrutar de un cartel con una veintena de artistas representativos del momento que vive la música urbana en nuestro país.

El intenso calor de la ciudad de Málaga no supuso ningún problema para celebrar esta edición de Boombastic Costa del Sol durante el fin de semana. Jalezz fue el encargado de abrir la tarde del viernes con un poco de ‘aire’ fresco y su tono aflamencado, acorde al horario y la bienvenida del festival. Le siguieron Dudi, que con una combinación de trap y hyperpop demostró haber pasado la liga de los emergentes con creces; y Aisaa, que estrenó un tema inédito de su próximo EP, sorprendiendo al público, al que conquistó con la interpretación de Whisky con sus buenos amigos malagueños Óscar el Ruso, Samueliyo y Samuel G.

Con la caída de la noche irrumpió C.R.O. en el escenario, entregado a la causa con un show eléctrico donde no faltaron sus éxitos Lambo, Ella es una G, o Sin preguntar. El argentino Lit Killah tomó el testigo con su sorprendente freestyle y sus temas California, Mala Mía, o Trampa sin Ley. La noche cerró con el mallorquín Rels B, cuya banda en directo versionó al piano Shorty que vaya bien, y sus momentos a capella y r&b encandilaron a los asistentes malagueños. El broche final llegó con Cruz Cafuné, tenía reservado un incombustible show con su narrativa callejera de hip hop y misterio, donde no faltaron The boondocks, Practice o Dios, coreados al unísono.

El festival abría la tarde del sábado con Balaclavx, que invitó al escenario al sevillano Micko YS, y que ofreció una introducción reggaetonera como bienvenida. Nano MZ venció al calor con su fresca propuesta de bedroom pop, guitarrero y rap, para dar paso a una de las artistas más esperadas del festival; BBTrickz. ‘La más mala de España’ hizo gala de su simpatía y sentido del humor ante el entusiasmo de sus fans que se entregaron a temas como Trickstar, Viva España o Lo siento Mamá.

Reality dio comienzo a su directo con la puesta del sol: su impecable show le posiciona como uno de los mejores raperos del momento y temas como Estamos bien, Shelby, Bendición o Aunque duela, fueron algunas de las grandes favoritas de los asistentes a Boombastic Costa del Sol. Por su parte, Luck Ra fue el responsable de hacer mover el cuerpo a los malagueños que esperaban su propuesta de cumbia en canciones como Ya no más, Quiero creer, o Que me falte todo, en el que ha sido su primer concierto en Málaga. Funzo & Baby Loud entraron con energía gamberra y una banda al completo con la que fomentaron la buena sintonía del festival, incluyendo hasta una versión de Devuélveme a mi chica, de Hombres G, así como un medley final de sus éxitos.

El plato fuerte de la última noche venía de la mano de Ovy on The Drums y Arcángel. Los primeros contaban con un atrezo casi espacial en el escenario; diversos muñecos gigantes hinchables y unos visuales psicodélicos conjuntaron a la perfección con hits como TQG con Shakira y Karol G, Sin Señal con Quevedo, Piscina con María Becerra, o El Hechizo con Peso Pluma, entre muchos otros. Arcángel despidió los escenarios de Boombastic Costa del Sol con una imponente entrada en escena, un cuerpo de seis bailarinas de blanco y un show potente que no dio tregua a los asistentes. ALV, La Jumpa, X’clusivo Remix o Travesuras fueron algunos de los más de 20 temas que sonaron en su incombustible directo.

La closing party: Boom Boom Party -celebrada durante la noche del viernes- fue la encargada de despedir la primera jornada, en una edición llena de música y espectáculo. La organización termina Boombastic Costa del Sol con la satisfacción de haber visto a 10.000 asistentes disfrutando del género urbano durante dos días armoniosos e inolvidables.

