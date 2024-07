Black Eyed Peas entusiasman a 8.000 personas con su flamante show en Selvatic Málaga Fest

Los Black Eyed Peas celebraron la pasada noche del domingo 21 de julio el tercer sold out de la temporada de verano en Selvatic Málaga Fest, congregando a más de 8.000 personas en el recinto de Málaga Forum. Con un show de casi hora y media, la banda de Los Ángeles hizo un repaso a muchos de sus grandes éxitos, así como a sus temas más recientes, recogidos en sus 25 años de carrera.

Con algo de retraso y unos audiovisuales muy coloridos, la banda apareció por el escenario entonando uno de sus mayores éxitos, y más apropiados para abrir su concierto: Let’s Get The Party Started. El primer bloque del concierto fue una demostración de las habilidades hip hop de la banda, así como de su simpatía con el público malagueño. Acto seguido entró en escena J. Rey Soul, la nueva cantante que trabaja con la banda desde que en 2017 Fergie abandonase la banda.

El grupo integrado por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo continúo con una sucesión de sus últimos hits Ritmo (Bad Boys For Life); Mamacita, popularizada junto a Ozuna; y dieron paso a bloques en solitario de cada uno de los miembros de la banda de L.A. Taboo con Smells Like Funk y In The Air; Apl.de.Ap con Mabuti/Bebot; y Will.I.Am con sus éxitos This Is Love, That Power, o Scream & Shout (uno de sus grandes éxitos interpretados junto a Britney Spears).

La segunda parte del concierto fue un mix entre sus mejores canciones y samplers de clásicos del pop con los que la banda genera sus creaciones más actuales. Pump It, con un guiño a Seven Nation Army de The White Stripes; The Time (Dirty Bit), que interpola la banda sonora de Dirty Dancing; o Ritmo, mezclada con Rhythm of the Night.

El trio dejó para el final lo mejor: sus canciones más conocidas que encandilaron al público asistente que vitoreaba, cantaba y levantaban las manos. Where Is The Love?, el tema que les hizo internacionalmente famosos, y I Gotta Feeling. La noche supuso una de las más memorables de la apuesta veraniega de Selvatic Málaga Fest.

Con una decena de discos a sus espaldas, innumerables giras internacionales y colaboraciones con algunos de los artistas internacionales más relevantes del rap, r&b y el soul americano, el grupo está considerado el segundo que más vendido en la historia de la era de la música de descargas, según Nielsen SoundScan y Billboard.

Black Eyed Peas ha vendido más de 3 millones de entradas, y ha realizado más de 300 actuaciones en 30 países y como cabezas de cartel en estadios. La banda se ha subido a los escenarios más grandes del mundo, incluida una actuación histórica en el Halftime Show de la Super Bowl XLV en 2011.

Black Eyed Peas (descargar imágenes en alta resolución)

Boombastic Costa del Sol

Selvatic Málaga Fest sigue desarrollando su agenda de conciertos para este verano en Málaga, y los próximos 26 y 27 de julio celebrará Boombastic Costa del Sol 2024. Rels B, Cruz Cafuné, Lit Killah, C.R.O, Aissa, Dudi, Jalezz y Li4m son los artistas que protagonizarán la primera jornada, mientras que la segunda ofrecerá la oportunidad de ver en directo a Arcángel, Ovy On The Drums, Funzo & Babyloud, Luck Ra, Reality, Bb Trickz, Nano Mz, y Balaclavx al público malagueña.

Con esta nueva integración de Boombastic en Selvatic Málaga Fest, la propuesta de música urbana en directo es una clara apuesta por parte de ambas iniciativas, que responde a las tendencias actuales en el panorama nacional e internacional, y a la demanda del público joven del festival.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga

Selvatic Málaga Fest es el nuevo festival de música en directo por cuya agenda pasarán una treintena de artistas de un amplio espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual.

Rels B, Arcángel, Cruz Cafuné, Ovy on the Drums, Claim, León Benavente, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Los Banis, Shakira Martínez, Reality, Sidonie, Shinova, Lit Killah, Lia Kali, BB Trickz, Funzo & Babyloud, Aissa, Luck Ra, Dudi, Jalezz, Li4m, Nano Mz, y Balaclavx ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros, en los próximos meses.

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol.

En la naturaleza de Selvatic radica su diversidad; gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas.

TODOS LOS CONCIERTOS DE SELVATIC MÁLAGA FEST

26 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: RELS B, CRUZ CAFUNÉ, LIT KILLAH, C.R.O Y MÁS

27 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: ARCÁNGEL, OVY ON THE DRUMS, FUNZO & BABYLOUD Y MÁS

2 de agosto

NOCHES AL COMPÁS: PITINGO, LOS BANIS, SHAKIRA MARTÍNEZ y MÁS POR CONFIRMAR

16 de agosto

EMAGE FEST: SHALLIPOPI · DYSTINCT· TITO M & YUPPI · INNOSS’B · ELTEE SKHILLZ · DJPHAPHANE Y MÁS POR CONFIRMAR

17 de agosto

EMAGE FEST: ELGRANDETOTO · KCEE · DIDI B · NELSON FREITAS · BOO Y MÁS POR CONFIRMAR

29 de agosto

INDIE DAY: LEON BENAVENTE, SIDONIE, SHINOVA y CLAIM

6 de septiembre

PTAZETA + LIA KALI